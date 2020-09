Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’OL prévient clairement Leonardo !

Publié le 5 septembre 2020 à 3h45 par A.M.

Successeur de Florian Maurice au poste de directeur de la cellule de recrutement de l'OL, Bruno Cheyrou s'est prononcé sur la situation de Memphis Depay qui semble plus que jamais sur le départ.

A un an de la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay est encore loin d'être assuré de rester chez les Gones cette saison. Le PSG et surtout le FC Barcelone seraient intéressés. Et du côté de l'OL, on semble conscient qu'un départ est possible. « Memphis s'était malheureusement blessé. On avait essayé de le prolonger, le président avait tout fait mais il n'a pas voulu discuter à cette période. Dans un an, il sera libre », lançait à ce sujet Juninho, directeur sportif de l'OL. Un avis partagé par Bruno Cheyrou, directeur de la cellule de recrutement lyonnaise.

L'OL ne ferme pas la porte à un départ de Depay