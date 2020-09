Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les trois priorités de Leonardo sont connues !

Publié le 5 septembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

En quête de nouveaux renforts en cette période de mercato estival, le PSG semble avoir déjà ciblé ses trois priorités.

« Si l'on veut rivaliser à ce niveau, il faut qu'on utilise ce marché des transferts, qu’on ait une équipe plus large. La saison qui arrive sera très très chargée, sans trêve après l'épidémie de coronavirus. Pour rivaliser, il faut construire une équipe très très forte. Dans les prochains jours, on aura beaucoup de choses à faire pour maintenir et même améliorer le niveau de l'équipe. Il faut garder cette mentalité. Créer un groupe fort, avec de la personnalité, du caractère », avait indiqué Thomas Tuchel en conférence de presse après la finale de la Ligue des Champions perdue par le PSG, et l’entraîneur allemand affichait donc son envie de renforcer son effectif. Leonardo semble avoir entendu le message, et le directeur sportif du PSG aurait déjà ciblé les postes prioritaires à renforcer.

Un défenseur, un latéral et un milieu

Déjà, pour pallier les départs de Thiago Silva et Thomas Meunier qui sont arrivés en fin de contrat au PSG, Leonardo devra mettre le paquet dans les prochaines semaines pour recruter un latéral droit ainsi qu’un défenseur central au Parc des Princes. Par ailleurs, le directeur sportif du PSG recherche également un milieu de terrain de premier choix pour garnir l’entrejeu. Voici donc ses trois priorités de l’été.