Mercato - PSG : Tuchel annonce la couleur pour le recrutement estival !

Publié le 25 août 2020 à 1h45 par La rédaction

Thomas Tuchel s’est exprimé sur la future campagne de recrutement. Décryptage.

Interrogé par BT Sport après la finale de Ligue des champions, Thomas Tuchel a publiquement évoqué la campagne de recrutement à venir du Paris Saint-Germain : « Quand je vois le Bayern investir et garder tous ses joueurs... si l'on veut rivaliser à ce niveau, il faut qu'on utilise ce marché des transferts, qu’on ait une équipe plus large. La saison qui arrive sera très très chargée, sans trêve après l'épidémie de coronavirus. On recommence samedi. Pour rivaliser, il faut construire une équipe très très forte. Dans les prochains jours, on aura beaucoup de choses à faire pour maintenir et même améliorer le niveau de l'équipe. Il faut garder cette mentalité. Créer un groupe fort, avec de la personnalité, du caractère. On doit avoir un effectif large qui peut continuer ce parcours-là. C'est le défi de trouver cet esprit et continuer, c'est le défi du sport ».

Dans la lignée de l’an dernier

Que penser de la déclaration de l’entraîneur parisien ? Entre les lignes, elle dessine en fait ce que sera la campagne de recrutement du PSG. Confirmant que ni Neymar ni Mbappe ne partiront, elle s’inscrit dans la logique de l’an dernier, à savoir d’aller en priorité chercher des joueurs fiables à top niveau pour densifier l’effectif et entrer quand c’est nécessaire, à l’image de joueurs comme Ander Herrera ou Leandro Paredes… Dans ce registre, Paris va en priorité chercher un attaquant de pointe et un défenseur central si Marquinhos redescend en charnière. Si le club doit investir un peu plus, cela devrait se faire aux postes de milieu défensif axial et d’arrière droit, où Leonardo pourrait chercher des titulaires.