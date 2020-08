Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet énorme départ qui se confirme au Barça !

Publié le 25 août 2020 à 1h30 par La rédaction

Que cache la décision de Koeman de pousser Luis Suarez vers la sortie ? Analyse.

Selon certaines informations de médias catalans, comme la RAC1 , Ronald Koeman aurait commencé à mettre son projet en place pour la saison prochaine. L’un des premiers choix du coach serait ainsi de pousser Luis Suarez, qui n’a plus qu’un an de contrat, vers la sortie.

Le Barça avait programmé de vendre Suarez

Comme dans le cas de Lionel Messi, où le nouvel entraîneur a été mis en première ligne pour tenter de convaincre la star argentine de rester, il semble bien que la direction blaugrana utilise à nouveau cette stratégie au sujet de Suarez. Car lorsqu’on analyse la situation, le buteur uruguayen, à son âge et compte tenu de son niveau de salaire, et sachant qu’il n’a plus qu’un an de contrat, ce qui fait qu’il pourrait partir libre l’été prochain, allait quasi obligatoirement être mis en vente par le FC Barcelone, qui a besoin de se libérer de gros salaires pour financer son recrutement et qui, de surcroît, peut difficilement se passer d’encaisser un transfert conséquent sur sa vente. Le projet de Koeman tombe donc très bien pour le président Bartomeu, qui peut de nouveau mettre l’entraîneur en avant sur le dossier Suarez, dont le départ était de toute façon programmé.