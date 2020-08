Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait passé à l'action pour ce joueur du FC Barcelone !

Publié le 24 août 2020 à 23h45 par H.G.

Alors que le PSG est en quête de renforts au milieu de terrain, le club de la capitale aurait coché le nom d’un joueur dont souhaiterait se séparer le FC Barcelone cet été.

À peine digérée la défaite en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich (1-0), Leonardo est de retour aux affaires pour renforcer l’effectif du PSG cet été. Et une nouvelle fois, le milieu de terrain concentrerait son attention après qu’il ait déjà recruté Ander Herrera et Idrissa Gueye dans ce secteur à l’été 2019. Dans cette optique, l’Italo-brésilien a fait de Sergej Milinkovic-Savic sa grande priorité comme nous vous l’avons révélé, mais la complexité de ce dossier fait que le directeur sportif du PSG n’a d’autres choix que de travailler sur d’autres pistes en parallèle. Et à en croire les dernières indiscrétions venues d’Espagne, cela mènerait Leonardo à s’intéresser à un joueur indésirable du côté du FC Barcelone…

Le PSG aurait contacté Arturo Vidal dernièrement !