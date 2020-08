Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de froid pour cette piste défensive de Koeman ?

Publié le 25 août 2020 à 0h30 par La rédaction

Actuellement prêté par Manchester City au RB Leipzig, Angelino serait ciblé par Ronald Koeman qui voudrait le récupérer. Cependant, le club allemand ne l'entendrait pas de cette oreille.

Depuis son arrivée au FC Barcelone, Ronald Koeman chamboule tout au sein de l’effectif du FC Barcelone. L’ancien sélectionneur des Pays-Bas souhaite lancer un nouveau projet et s’active dans ce mercato estival. Dans le sens des départs tout d’abord avec une liste d’indésirables mise en place par le coach néerlandais où l’on retrouve des joueurs comme Samuel Umtiti, Luís Suárez ou encore Ivan Rakitic. En parallèle à ce grand coup de balai estival, le FC Barcelone souhaiterait se renforcer et Ronald Koeman a déjà ciblé ses priorités dont un latéral gauche. Jordi Alba n’aurait pas convaincu l'entraîneur catalan qui ciblerait le défenseur de Manchester City prêté au RB Leipzig, Angelino. Problème, Ronald Koeman pourrait voir sa piste lui échapper à cause du club allemand qui aurait en tête des plans bien précis pour le latéral gauche espagnol…

Leipzig veut conserver Angelino