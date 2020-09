Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani a tenté un gros revirement de situation !

Publié le 5 septembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG en juin dernier, Edinson Cavani n’a toujours pas retrouvé de club. Et pendant ses négociations avancées avec le Benfica Lisbonne, le buteur uruguayen se serait de nouveau rapproché… de l’Atlético de Madrid !

Au même titre que Thomas Meunier qui s’est engagé librement avec le Borussia Dortmund, Edinson Cavani a quitté le PSG avant le début du Final 8 qui se jouait en août à Lisbonne. Mais à la différence de son ancien coéquipier belge, le buteur uruguayen n’a toujours pas retrouvé de club malgré les nombreuses prises de contact, et principalement avec le Benfica Lisbonne ces derniers jours…

Cavani a repris contact avec l’Atlético