Mercato - PSG : Nouvelles révélations sur le gros contrat proposé à Cavani !

Publié le 2 septembre 2020 à 23h15 par La rédaction

Libre de s’engager où il le souhaite depuis la fin de son contrat au PSG, Edinson Cavani semblait proche de s’engager au Benfica. Mais les exigences salariales de l’Uruguayen auraient freiné les négociations.

Mais où finira donc Edinson Cavani ? Le feuilleton bat son plein depuis la fin de contrat de l’Uruguayen au Paris Saint-Germain. Et la piste la plus plausible à l’heure actuelle envoie le Matador du côté du Benfica Lisbonne, avec qui les négociations seraient toujours en cours. Si l’intérêt mutuel entre le club lisboète et l’attaquant ne fait aucun doute, le problème serait toujours le même, à savoir le salaire souhaité par Edinson Cavani.

Le Benfica souhaite du très long terme