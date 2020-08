Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani toujours trop gourmand ?

Publié le 27 août 2020 à 13h15 par La rédaction

Libre depuis son départ du PSG le 30 juin dernier en fin de contrat, Edinson Cavani n’aurait toujours pas trouvé chaussure à son pied. Cependant, ce dernier serait toujours trop gourmand pour les clubs intéressés…

Edinson Cavani ne s’est toujours pas décidé concernant son avenir. Pendant un temps lié au Benfica, l’international uruguayen n’a toujours pas trouvé d’accord avec les dirigeants lisboètes, et ce dernier serait toujours dans la difficulté concernant son avenir. Comme révélé par le10sport.com , ça discute toujours entre le Matador et le Benfica, cependant un accord semble toujours loin d’être bouclé. Et la gourmandise du meilleur buteur de l’histoire du PSG, libre de tout contrat depuis son départ de la capitale en juin dernier, pourrait bien lui porter préjudice…

La Juventus pas en mesure de payer son salaire