Mercato - PSG : Une offensive à 60M€ se confirme pour Milinkovic-Savic !

Publié le 27 août 2020 à 11h15 par T.M.

A la recherche d’un milieu de terrain pour le PSG, Leonardo rêve notamment de Sergej Milinkovic-Savic. Et pour le Serbe de la Lazio, le directeur sportif parisien est bel et bien passé à l’action.

Désormais pleinement concentré sur le mercato du PSG, Leonardo va ainsi se mettre en action pour résoudre les différents chantiers au sein de l’effectif de Thomas Tuchel. Au rang des priorités, on retrouve l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain, afin notamment plus d’impact physique dans ce secteur. Pour cela, ce n’est plus un secret, le directeur sportif du PSG regarde du côté de la Lazio avec Sergej Milinkovic-Savic. A 25 ans, le Serbe est la priorité de Leonardo et cela est d’ailleurs réciproque puisque comme Le 10 Sport vous l’a révélé, en cas de départ, Milinkovic-Savic fait du club de la capitale sa destination prioritaire. Reste maintenant à négocier avec la Lazio.

Une offre à 60M€ !