Mercato - PSG : Leonardo garde espoir pour cet ancien de Ligue 1 !

Publié le 27 août 2020 à 1h45 par La rédaction

Alors que le départ de Tanguy Ndombele à l’Inter Milan semblait se rapprocher, le club italien se heurterait à l'intransigeance de Tottenham qui pourrait faire les affaires de Leonardo.

Depuis la fin de la Ligue des Champions, le PSG peut se concentrer sur le mercato estival et les besoins de l’équipe parisienne sont importants. Cela s’est remarqué lors de la finale perdue face au Bayern Munich et de nombreux postes doivent être renforcés cet été comme au milieu de terrain. Leonardo multiplierait les pistes ces dernières semaines mais a connu peu d’avancées concrètes. Parmi les joueurs sur la short-list du directeur sportif du PSG, on retrouverait Sergej Milinkovic-Savic mais aussi Tanguy Ndombele de Tottenham. L’ancien milieu de l’OL serait ciblé depuis de nombreuses semaines par l’Inter Milan et Antonio Conte mais les plans de Tottenham bloqueraient totalement le club italien et pourraient faire les affaires du PSG.

L'Inter Milan recalé par Tottenham