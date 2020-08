Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Deux dossiers de Zidane débloqués par un cador étranger ?

Publié le 27 août 2020 à 1h00 par La rédaction

Alors que le Real Madrid continue son opération dégraissage au sein de son effectif, le Milan AC pourrait rapidement faciliter deux départs de joueurs jugés indésirables par Zinedine Zidane…

Florentino Pérez l’a déjà annoncé : le Real Madrid ne dépensera pas des dizaines de millions d’euros sur le marché des transferts. Hormis les retours de prêt, il n’y aura pas de recrues au sein de l’effectif des Merengue . Cependant, plusieurs joueurs jugés indésirables par Zinedine Zidane devraient rapidement quitter le club, et le Milan AC pourrait bien faciliter deux départs…

Oscar Rodriguez et Brahim Diaz direction Milan ?