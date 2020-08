Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La Ligue 1, nouveau terrain de chasse de Zinedine Zidane !

Publié le 24 août 2020 à 5h00 par T.M.

Cet été, le Real Madrid ne fera pas de folies sur le mercato. En revanche, l’été prochain, Zinedine Zidane pourrait bien venir piller la Ligue 1.

Comme de nombreux clubs, le Real Madrid a également ses plans être chamboulés par le coronavirus. Ne pouvant pas énormément dépenser cet été, la Casa Blanca comptera avant tout sur le retour de ses joueurs prêtés pour se renforcer, tout en mettant l’accent sur les ventes afin de faire rentrer de l’argent. De quoi préparer le mercato estival 2021 qui s’annonce déjà agité. Alors que les opérations Mbappé, Haaland et Camavinga devraient être lancées à ce moment, d’autres joueurs ne manqueraient pas de retenir l’intention du Real Madrid. Un recrutement de folie s’annoncerait donc chez mes Merengue, au grand dam des clubs de Ligue 1.

Zizou regarde en France !