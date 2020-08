Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane serait déjà passé à l'action pour le joyau d'Aulas !

Publié le 23 août 2020 à 15h45 par H.G.

Après Karim Benzema, le Real Madrid aurait bien l'intention de chiper le nouveau crack de l'OL : Rayan Cherki.

La Ligue 1 regorge de nouvelles pépites. Ces derniers mois, de grands talents ont explosé aux yeux de tous. On peut notamment penser à Eduardo Camavinga du côté de Rennes. Mais l'OL n'est également pas en reste grâce à son excellent centre de formation. Alors que de nombreux talents ont explosé ces dernières années sur les bords du Rhône, tous les regards sont actuellement tournés vers Rayan Cherki. A 17 ans, le protégé de Rudi Garcia, déjà apparu à quelques reprises en Ligue 1, est promis à un avenir radieux. Un talent qui n'aurait pas échappé à certains et notamment le Real Madrid, sous le charme de Cherki.

Le Real Madrid serait en contact avec Rayan Cherki !

C’est ce que nous apprend AS ce dimanche. D’après les informations du quotidien madrilène, le Real Madrid suivrait avec attention Rayan Cherki, qui a prolongé son contrat avec l’OL jusqu’en 2023 en juillet dernier. L’attaquant de 17 ans plairait particulièrement à Zinedine Zidane puisqu’il ferait partie des joueurs observés avec attention par le technicien français en Ligue 1. De plus, le Real Madrid serait même en contact constant avec l’entourage du jeune lyonnais. Reste à savoir si cela se traduira par une offensive pour l’enrôler dans quelques mois.