Foot - Mercato - FC Séville

Mercato : Direction l'Angleterre pour Ocampos ?

Publié le 23 août 2020 à 13h20 par La rédaction mis à jour le 23 août 2020 à 13h22

Après avoir remporté l’Europa League avec le FC Séville, Lucas Ocampos attise les convoitises, notamment en Premier League, où Wolverhampton aimerait s’attacher les services de l’ancien Olympien.