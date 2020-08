Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le message fort de Lucas Ocampos sur son départ de l’OM !

Publié le 22 août 2020 à 19h00 par T.M.

Vainqueur de l’Europa League ce vendredi avec le FC Séville, Lucas Ocampos n’a pas manqué de laisser un petit mot à l’OM, club qu’il a quitté l’été dernier.

L’été dernier, Lucas Ocampos a posé ses valises au FC Séville. A un an de la fin de son contrat à l’OM, où il aurait bien aimé prolonger et continuer l’aventure, l’Argentin a finalement rejoint l’Andalousie. Un changement qui lui a permis d’exploser cette saison. Sous les ordres de Julen Lopetegui, l’attaquant de 26 ans a impressionné tout au long de la saison, découvrant notamment la sélection argentine. Le FC Séville peut également remercier Ocampos car il a été décisif dans le sacre de l’équipe en Europa League, qui s’est imposée ce vendredi en finale contre l’Inter Milan (3-2). L’occasion pour le principal intéressé de prendre sa revanche après la défaite en 2018 contre l’Atlético de Madrid avec les Phocéens.

« Cette Coupe est un peu pour tous les Marseillais »