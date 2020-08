Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Javier Pastore livre les dessous de son départ du PSG !

Publié le 23 août 2020 à 13h00 par T.M.

En 2018, Javier Pastore quittait le PSG pour rejoindre l’AS Rome. Un départ sur lequel est revenu l’international argentin.

Débarqué à la tête du PSG en 2011, QSI a immédiatement sorti le chéquier, déboursant notamment 42M€ pour recruter Javier Pastore. Dans la capitale, on misait énormément sur le talent argentin qui évoluait alors à Palerme. Au Parc des Princes, El Flaco a d’ailleurs fait souvent se lever les supporters, comme avec son buts face à Chelsea en Ligue des Champions. Mais pour Pastore, il y a eu plus de bas que de hauts, étant notamment miné par de nombreux pépins physiques. De quoi ternir son aventure au PSG, lui qui avait pourtant une énorme cote sympathie auprès des fans du PSG. C’est ainsi qu’en 2018, les deux parties ont décidé de se séparer, Javier Pastore faisant alors son retour en Italie pour rejoindre l’AS Rome.

« Je ne me sentais plus aussi important »