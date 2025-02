«Mbappé souffre beaucoup», son calvaire est dévoilé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Etant originaire de Bondy, Lartiste connait bien les Mbappé et bien évidemment Kylian Mbappé. Le chanteur franco-marocain s'est alors penché sur la situation de l'attaquant du Real Madrid et notamment les nombreuses critiques qui visent ce dernier. Visiblement, ça ne serait pas si simple à digérer pour Mbappé.

Etre Kylian Mbappé, ça a beaucoup d'avantages, qui en font jalouser plus d'un, mais ça a aussi énormément d'inconvénients. La star du Real Madrid doit notamment faire au quotidien avec de nombreux détracteurs qui lui veulent du mal. D'apparence, Mbappé ne semble pas impacter par tout cela. Mais voilà que la vérité pourrait bien être différente si l'on en croit Lartiste, lui qui connait bien la famille du Madrilène.

« Ça ne doit pas être une partie de plaisir »

Pour RMC, Lartiste s'est ainsi confié sur le quotidien difficile de Kylian Mbappé. Il a alors expliqué : « Ça ne doit pas être une partie de plaisir d’être dans cette concurrence au quotidien, mais il va le gérer parce que c’est un champion. Il y a pleins de gens qui veulent que ça ne marche pas pour Mbappé, parce que peut-être qu’ils le trouvent arrogant, hautain ».

« Mbappé souffre beaucoup de ça »

« On ne sait jamais ce que les gens veulent, un mec qui parle comme une caillera, qui ne sait pas s’exprimer, ou un mec qui s’exprime bien. Mbappé, on le prend pour hautain parce qu’il s’exprime bien. On ne laisse jamais les gens être eux-mêmes, c’est-à-dire des footballeurs. Mbappé souffre beaucoup de ça », a-t-il ensuite ajouté sur Kylian Mbappé.