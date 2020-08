Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça se prépare au pire pour Lionel Messi !

Publié le 24 août 2020 à 4h00 par T.M.

Lionel Messi quittera-t-il le FC Barcelone cet été ? Alors que le club catalan espère bien conserver l’Argentin, sa succession serait tout de même préparée.

Depuis plusieurs semaines désormais, l’avenir de Lionel Messi est au centre des attentions. Un dossier brulant qui l’est encore plus depuis la claque reçue en Ligue des Champions. Face à la situation actuelle du FC Barcelone, l’Argentin aurait désormais envie de claquer la porte dès cet été. Une décision radicale qui aurait d’ailleurs été communiquée à Ronald Koeman. Un possible coup dur pour le projet du Néerlandais. Néanmoins, en Catalogne, on entend bien conserver Messi, sous contrat jusqu’en 2021, à moins que quelqu’un ne vienne lever sa clause libératoire de 700M€. Une somme qui va forcément refroidir tout le monde. De quoi écarter toute idée d’un départ de La Pulga ? Pas sûr.

Comment oublier Messi ?