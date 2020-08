Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Javier Pastore a certains regrets…

Publié le 24 août 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que Javier Pastore a quitté le PSG à l’été 2018, l’Argentin aurait tout de même bien aimé continuer avec le club de la capitale et évoluer aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé.

Arrivé au PSG au début du projet QSI, Javier Pastore était la première recrue phare des Qataris. Resté jusqu’en 2018, l’Argentin a su gagner l’amour des supporters, mais sur le terrain, cela aura été compliqué, notamment à cause de nombreuses blessures. Il y a deux ans, El Flaco a ainsi quitté le PSG pour s’envoler vers l’AS Rome, retrouvant à cette occasion l’Italie. « C'était un au revoir à la fois désiré et non désiré. Footballistiquement, je sentais que j'avais besoin de changer de club. Je ne me sentais plus aussi important, je savais que des joueurs meilleurs que moi étaient arrivés », a notamment expliqué Javier Pastore, qui aurait tout de même bien aimé continuer l’aventure avec le PSG.

« J’aurais adoré rester »