Mercato - Barcelone : L'entourage de Luís Suarez fait une grosse annonce !

Publié le 27 août 2020 à 1h30 par La rédaction

Désormais indésirable du côté du FC Barcelone, Luís Suarez attirait les convoitises compte tenu de sa situation comme l’a confirmé son entourage.

Depuis la prise de fonctions de Ronald Koeman, Luís Suarez voit son avenir s’éloigner du FC Barcelone. Le nouveau coach catalan aurait fait part à l’attaquant uruguayen qu’il n'entrerait pas dans ses plans lors d’un bref entretien téléphonique et le pousserait vers la sortie. Alertés par la situation du buteur barcelonais, de nombreux clubs seraient sur les rangs dans ce dossier à l’image du PSG qui songerait à Luís Suarez comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Outre le club parisien, d’autres équipes à l’image de l’Ajax Amsterdam voudraient aussi profiter de la possible fin de l’aventure de l’attaquant uruguayen pour rafler la mise comme l’a confirmé récemment son entourage...

«Les offres le pleuvent de toutes parts»