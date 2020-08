Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait un discours inquiétant en interne sur le mercato du PSG !

Publié le 27 août 2020 à 1h15 par La rédaction

Soucieux de renforcer son effectif afin de viser les sommets, Leonardo aurait un cap bien précis à respecter cet été pour le mercato du PSG à cause de certaines contraintes économiques.

À la suite du match face au Bayern Munich en finale de Ligue des Champions, le PSG a enfin brisé ce plafond de verre en C1 et vise désormais à gagner dans les prochaines années la Coupe aux grandes oreilles. Un objectif réalisable pour le PSG qui doit néanmoins réaliser des ajustements dans son effectif au vue de certaines failles dévoilées lors de la finale comme l’avait déclaré Thomas Tuchel en après-match : « Si on veut être compétitif et à ce niveau, il faut profiter du mercato maintenant et rendre l’équipe meilleure. (…) Si on veut conserver ce niveau, nous devons bâtir une équipe très très forte.» Bâtir une équipe meilleure mais avec quels moyens ? Malgré son excellent parcours en Ligue des Champions qui a ajouté des fonds supplémentaires, le PSG ne devrait pas réaliser un mercato de folie comme l’aurait indiqué Leonardo.

Un mercato limité économiquement !