Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a tranché pour l’avenir de Tuchel !

Publié le 5 septembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le PSG, Thomas Tuchel ne serait pas menacé pour son avenir et restera donc en place la saison prochaine.

« On va discuter de tout cela. Pas seulement de ma prolongation mais aussi de la manière dont on va reconstruire l’équipe. On a besoin de qualité pour montrer à tout le monde qu’on ne relâche pas la pression et qu’on veut rester au sommet », lâchait Thomas Tuchel après la défaite du PSG en finale de la Ligue des Champions sur son avenir dans la capitale, alors que le technicien allemand n’a plus qu’une année de contrat. Et Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, semble avoir été convaincu par les récents résultats de son entraîneur.

Tuchel parti pour rester

Comme l’a révélé Il Corriere della Sera, la direction du PSG aurait décidé de poursuivre l’aventure avec Thomas Tuchel la saison prochaine. L’entraîneur allemand, qui avait été nommé à l’été 2018 en lieu et place d’Unai Emery, semble donc bien parti pour honorer sa troisième année consécutive sur le banc du PSG, alors que son contrat court jusqu’en juin 2021.