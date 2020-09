Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo règle un gros dossier !

Publié le 5 septembre 2020 à 14h30 par B.C.

A la recherche d'une doublure pour Keylor Navas, Leonardo a finalement décidé de faire confiance à Sergio Rico, nouvelle recrue parisienne. Une arrivée qui permet au PSG de régler un premier chantier, en attendant le départ d'Alphonse Areola.

L'année dernière, le PSG procédait à de grands changements dans les cages. Gianluigi Buffon et Kevin Trapp sont définitivement partis, tandis qu'Alphonse Areola a été prêté au Real Madrid. Cadre de Zinedine Zidane chez les Merengue et triple vainqueur de la Ligue des champions, Keylor Navas a ainsi été choisi par Leonardo, un transfert qui a rapidement fait l'unanimité tant le Costaricien a apporté de la sérénité à un poste qui en manquait cruellement. Pour le suppléer, Sergio Rico a été récupéré en prêt tandis que Marcin Bulka a débarqué comme troisième gardien. Alors que l'avenir du Polonais paraît incertain, celui de Sergio Rico semblait bouclé puisque le PSG n'a pas voulu lever l'option d'achat de 10M€ fixé par le FC Séville tandis que l'Espagnol avait fait ses adieux au club de la capitale, mais...

Leonardo boucle le dossier Sergio Rico

Ce samedi, retournement de situation puisque le PSG a officialisé le transfert de Sergio Rico pour 6M€. Leonardo s'est montré discret dans ce dossier puisque la presse espagnole n'a révélé que vendredi après-midi les négociations avancées entre le Paris Saint-Germain et le FC Séville pour Sergio Rico. Satisfait de son statut de doublure, le gardien de 27 ans a donc signé pour quatre années, soit jusqu'en juin 2024, et il n'a pas caché son bonheur : « Merci pour cette opportunité ! Quelle grande fierté ». Une arrivée qui va logiquement coïncider avec un départ de taille dans les prochains jours.

Areola ne devrait pas rester