Mercato - PSG : Cela se précise pour Luis Suarez !

Publié le 5 septembre 2020 à 14h15 par H.G.

Annoncé sur le départ du FC Barcelone, Luis Suarez devrait bien rejoindre la Juventus prochainement alors qu’il était dans le viseur du PSG.

Après six années de bons et loyaux services, Luis Suarez pourrait prochainement quitter le FC Barcelone. L’ancien buteur de Liverpool désormais âgé de 33 ans, victime d’un net déclin physique depuis plusieurs mois, n’entrerait pas dans les plans de Ronald Koeman en vue de la saison 2020/2021. Par conséquent, celui qu’on surnomme El Pistolero devrait rebondir dans un nouveau club prochainement. Une opportunité que souhaiterait saisir l’état-major du PSG comme le10sport.com vous l’a révélé, mais aussi la Juventus. Toutefois, il est annoncé ces dernières heures que la Vieille Dame aurait remporté la mise, et les détails du futur contrat de Luis Suarez dans le Piémont commenceraient déjà à faire surface.

Luis Suarez aurait un accord avec la Juventus, reste à définir les modalités de son départ