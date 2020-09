Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme geste fait pour Arturo Vidal ?

Publié le 5 septembre 2020 à 12h00 par La rédaction

Alors que les départs s'enchaînent au FC Barcelone, certains dossiers s'avèrent compliqués. La direction catalane semble vouloir prendre des mesures drastiques pour accélérer les négociations.

Le grand ménage se poursuit au FC Barcelone ! Ivan Rakitic est parti pour le FC Séville, Luis Suarez est toujours plus proche d’un départ… L’ordre est à l’éviction des cadres vieillissants et Arturo Vidal n’échappe pas à la règle. Le milieu de terrain chilien ne va pas être gardé par Ronald Koeman, qui lui a fait savoir qu’il ne comptait pas sur lui pour la saison à venir. Le FC Barcelone lui a dès lors cherché une porte de sorti, et l’ancien pensionnaire de la Juventus Turin pourrait reprendre la direction de l’Italie.

Un transfert à 0€ pour Vidal