Mercato - PSG : Entre Neymar et Cristiano Ronaldo, Luis Suarez a tranché pour son avenir !

Publié le 5 septembre 2020 à 12h45 par H.G.

Alors qu’il est sur le départ du FC Barcelone, Luis Suarez aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec l’un de ses prétendants.

Désormais âgé de 33 ans, Luis Suarez est victime d’un net déclin physique depuis maintenant plusieurs mois. De ce fait, celui qu’on surnomme El Pistolero n’est plus le grand buteur qu’il était autrefois, même s’il est toujours capable d’inscrire de très belles réalisations. Cependant, c’est trop peu pour un club ayant les exigences du FC Barcelone, et cela aurait conduit Ronald Koeman à prendre la décision de ne pas l’intégrer dans ses plans pour la saison 2020/2021. Toutefois, malgré son âge avancé, Luis Suarez resterait un joueur très convoité sur le marché des transferts. Et pour cause, comme le10sport.com vous l’a révélé, le profil de l’Uruguayen est très apprécié par l’état-major parisien basé à Doha, tandis que la Juventus est annoncée avec insistance sur ses traces depuis quelques jours. Et visiblement, les Bianconeri seraient proches d’arracher la mise malgré le forcing de Neymar…

Luis Suarez devrait remplacer Gonzalo Higuain à la Juventus !