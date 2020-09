Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces grosses révélations sur les proches de Messi pour son départ !

Publié le 5 septembre 2020 à 9h30 par Th.B.

Alors que Lionel Messi a fait le maximum afin de quitter le FC Barcelone pour diverses raisons expliquées ci-dessous, la famille de l’Argentin aurait très mal vécue la décision du capitaine du Barça de quitter la Catalogne.

Le 25 août la presse argentine et espagnole révélait l’envoi d’un burofax de la part de Lionel Messi à ses dirigeants concernant sa volonté de quitter le FC Barcelone en exerçant sa clause lui permettant de rompre unilatéralement son contrat. Néanmoins, le club campant sur ses positions sur la clause libératoire de 700M€, Lionel Messi a expliqué à Goal vendredi qu’il ne comptait aller devant les tribunaux contre le club qui lui a tout donné. Alors, La Pulga va rester au Barça pour une saison supplémentaire, étant sous contrat jusqu’en juin 2021. Mais sa volonté de quitter le club était bien réelle et aurait fait des ravages dans son entourage.

Le clan Messi dévasté par sa volonté de quitter Barcelone