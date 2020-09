Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi a-t-il fait le bon choix ?

Publié le 5 septembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Après des nombreuses spéculations, Lionel Messi a finalement annoncé qu’il restera au FC Barcelone. Mais est-ce vraiment le meilleur choix ? C’est notre sondage du jour !

C’est la fin. Alors que ces derniers jours l’avenir de Lionel Messi agitait la planète football, le principal concerné a mis fin aux débats. Comme annoncé un peu plus tôt par TyC Sports , Messi a décidé de rester au FC Barcelone, même s’il a confirmé avoir informé le président Josep Maria Bartomeu de son envie de partir. « J'ai dit au club, en particulier au président, que je voulais partir. Je lui ai dit durant toute l'année. Je pensais et nous étions sûrs que je pouvais partir libre, le président a toujours dit qu'à la fin de la saison je pouvais décider si je restais ou non et maintenant, ils s'accrochent au fait que je ne l'ai pas dit avant le 10 juin, quand il s'avère que le 10 juin nous étions en compétition pour la Ligue au milieu de ce virus merdique et de cette maladie qui a changé toutes les dates » a expliqué Messi. « Je vais rester parce que le président m'a dit que le seul moyen de partir était de payer la clause des 700M€, ce qui est impossible. La seule solution était donc un procès. Jamais je n’irais jusque devant la justice avec le Barça, c’est pour cela que je vais rester ». Une décision forte, alors que nombreux étaient ceux qui rêvaient de voir enfin Messi loin du FC Barcelone...

Une fausse bonne idée ?

La véritable question est : est-ce que Lionel Messi a fait le bon choix ? Certains observateurs assurent qu’il y a été contraint, à cause de l’inflexibilité des dirigeants du FC Barcelone, mais également par manque de solutions. Il aurait pourtant pu rejoindre Manchester City, qui semblait tenir la corde. Là-bas, il aurait retrouvé son mentor Pep Guardiola, mais se serait également mesuré à un football totalement différent de celui qui se joue en Liga. Messi aurait également pu rejoindre son ancien coéquipier Neymar, au Paris Saint-Germain. Il y aurait d’ailleurs formé un trio incroyable avec Kylian Mbappé, faisant du PSG un grand favori de la Ligue des Champions. L’autre solution aurait été de rejoindre Cristiano Ronaldo en Serie A, côté Inter. Il aurait pu faire renaitre la vieille rivalité de ses cendres et aurait apporté un nouvel intérêt à un championnat italien toujours plus compétitif.



Alors, Lionel Messi a-t-il fait le bon choix selon vous ?