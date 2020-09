Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La surprenante réaction de Luis Enrique sur le feuilleton Messi !

Publié le 5 septembre 2020 à 17h00 par D.M.

Ancien entraîneur du FC Barcelone et actuel sélectionneur de l’Espagne, Luis Enrique s’est prononcé sur les envies de départ de Lionel Messi lors de ce mercato estival.

Lionel Messi et le FC Barcelone n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente. L’Argentin a voulu quitter la Catalogne gratuitement en activant une clause qui lui permet de résilier son contrat. Mais les dirigeants blaugrana n'ont pas voulu le laisser partir lors de ce mercato, à moins que sa clause libératoire, fixée à 700M€, soit payée. La situation était donc dans l’impasse et afin d’éviter qu'elle s’envenime, Lionel Messi a annoncé ce vendredi qu’il allait rester au FC Barcelone la saison prochaine : « J'ai dit au club, en particulier au président, que je voulais partir. Je lui ai dit durant toute l'année. Je pensais que le temps était venu de partir. Je croyais que le club avait besoin de plus de jeunes, de nouvelles personnes et je pensais que mon séjour à Barcelone était terminé, ce qui m’a beaucoup peiné, parce que j'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière ici (…) Je vais rester parce que le président m'a dit que le seul moyen de partir était de payer la clause des 700M€, ce qui est impossible. La seule solution était donc un procès. Je n'irais jamais en procès contre le Barça » a-t-il déclaré dans un entretien à Goal .

« J’aurais aimé que les deux parties parviennent à un accord »