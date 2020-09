Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après la guerre, le Barça joue l’apaisement avec Lionel Messi !

Publié le 5 septembre 2020 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors que Lionel Messi a annoncé ce vendredi qu’il allait rester au FC Barcelone cette saison, même s’il souhaitait pourtant s’en aller, le club catalan et Josep Maria Bartomeu n’auraient pas l’intention de remettre de l’huile sur le feu en répondant aux virulentes critiques de l’Argentin.

L’un des principaux feuilletons de cette session estivale des transferts s’est achevé ce vendredi. Après dix jours au cours desquels il fut annoncé qu’il souhaitait claquer la porte de son club de toujours, Lionel Messi a annoncé qu’il resterait au FC Barcelone la saison prochaine afin d’y honorer sa dernière année de contrat. Cependant, s’il clame tout son amour pour le Barça, un club qui lui a tout donné et à qui il a tant apporté depuis plus d’une décennie, celui qu’on surnomme La Pulga n’y reste pas de gaieté de cœur. Et pour cause, l’attaquant de 33 ans l’a bien expliqué, il considère qu’il était en droit de quitter les Blaugrana et a affirmé qu’il souhaitait le faire, mais il ne voulait pas que le litige concernant sa clause libératoire de 700 M€ se termine devant la justice. « Jamais je n’irais jusque devant la justice avec le Barça, c’est pour cela que je vais rester », a-t-il lâché au cours d’une interview accordée à Goal . Pour autant, si Lionel Messi a mis fin au feuilleton concernant son avenir alors qu’il était annoncé du côté du PSG et de Manchester City, le sextuple lauréat du Ballon d’Or ne s’est pas privé de charger violemment Josep Maria Bartomeu.

Lionel Messi a réglé ses comptes avec Josep Maria Bartomeu !

Il est désormais de notoriété publique que Lionel Messi ne peut plus supporter son président, en poste jusqu’en 2021 tandis que les prochaines élections auront lieu en mars. En attendant, l’Argentin devra continuer de travailler avec un homme qu’il considère comme malhonnête et n’ayant pas de parole. En effet, au cours de son interview accordée à Goal , l’international argentin a expliqué que Josep Maria Bartomeu n’avait pas tenu sa parole en lui disant que son avenir serait évoqué en temps en voulu. Cela n’a jamais été fait, conduisant donc Lionel Messi à adresser son burofax au service juridique du Barça pour officialiser son envie de départ comme il l’a souligné. : « Le président a toujours dit qu'à la fin de la saison, je pouvais décider si je voulais partir ou si je voulais rester et à la fin, il n'a pas tenu sa promesse ». Mais au-delà du manque d’honneur d’un homme très contesté par les observateurs du FC Barcelone, le natif de Rosario s’est surtout chargé de pointer du doigt le projet de Josep Maria Bartomeu… ou plutôt son non-projet. « J'ai toujours dit que je voulais finir ici et j'ai toujours dit que je voulais rester ici. Que je voulais un projet gagnant et gagner des titres avec le club pour continuer à agrandir la légende du Barcelone au niveau des titres. Et la vérité, c'est que cela fait longtemps qu'il n'y a pas eu de projet ou quoi que ce soit, ils jonglent et remplissent les trous au fur et à mesure que les choses avancent », a carrément lâché Lionel Messi. Preuve que la relation entre les deux hommes est plus que jamais au plus mal, contrairement à ce que ne cesse d’affirmer Josep Maria Bartomeu. Lionel Messi pensait pouvoir quitter le Barça, mais il n’a pas pu le faire à cause de son président. Lionel Messi veut gagner au plus haut niveau, mais il ne pense pas pouvoir le faire à cause de la mauvaise gestion, du manque de planification sportive, de son président.

Le FC Barcelone ne répondra pas à Lionel Messi !