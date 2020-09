Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi aurait plombé ce nouveau dossier de Koeman !

Publié le 5 septembre 2020 à 10h00 par A.D.

En pleine révolution, le Barça serait en quête d'un nouveau buteur pour pallier le très possible départ de Luis Suarez. Alors que Ciro Immobile lui aurait été proposé, le club catalan aurait fermé la porte à une arrivée du meilleur buteur de Serie A à cause de Lionel Messi.

Alors qu'il a vécu une terrible saison, le FC Barcelone voudrait procéder à un grand ménage, que ce soit dans son effectif et son organigramme. Dans cette optique, Eric Abidal, Quique Setién et Ivan Rakitic ont déjà pris le large. Et ils devraient bientôt être suivis par d'autres éléments. Si Lionel Messi, qui souhaitait partir, ne va finalement pas prendre la porte, Luis Suarez, quant à lui, serait toujours sur le départ. Ainsi, le Barça souhaiterait à tout prix recruter un nouvel attaquant pour combler le potentiel départ de son numéro 9. Si Lautaro Martinez serait la grande priorité du FC Barcelone, un tout autre profil aurait été examiné dernièrement.

Ciro Immobile proposé au Barça, mais...

Selon les informations de la journaliste argentine Veronica Brunati, Ciro Immobile aurait été proposé au FC Barcelone. Meilleur buteur de la Serie A lors de l'exercice 2019-2020 (36 réalisations), l'attaquant de la Lazio souhaiterait se lancer un tout nouveau défi. Toutefois, le buteur de 30 ans ne devrait pas porter le maillot du Barça cette saison. En effet, la direction catalane aurait fermé la porte à une arrivée de Ciro Immobile cet été, pour la simple et bonne raison qu'elle n'aurait pas les moyens de le recruter. Alors que Lionel Messi ne quittera pas le Barça, les têtes pensantes du club blaugrana n'auraient pas les ressources nécessaires pour faire plier Claudio Lotito, le président de la Lazio.