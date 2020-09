Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce constat hallucinant sur la situation de Messi !

Publié le 5 septembre 2020 à 0h00 par A.D.

Malgré sa volonté de faire ses valises, Lionel Messi a dû se résoudre à rester au FC Barcelone. Jordi Mestre, ancien vice-président du Barça, a fait une sortie forte sur le faux-départ de Lionel Messi.

Lionel Messi peut s'en mordre les doigts. Malgré sa volonté forte de quitter le FC Barcelone, la star argentine va devoir réaliser une saison de plus en Catalogne. Pour ne pas avoir à livrer une bataille juridique avec son club de toujours, Lionel Messi a décidé de fermer les yeux et d'oublier l'idée de faire ses valises cet été. Lors d'un entretien accordé à Catalunya Radio , Jordi Mestre a lâché ses vérités sur ce feuilleton.

«J'ai entendu l'interview et il est dégoûté, pas par le club, mais par le président»