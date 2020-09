Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lautaro, Vidal... Lionel Messi pourrait relancer un dossier chaud !

Publié le 5 septembre 2020 à 14h00 par A.D.

Devenu indésirable au FC Barcelone, Arturo Vidal se rapprocherait de plus en plus de l'Inter. Alors qu'il ne quittera finalement pas le Barça, Lionel Messi pourrait totalement relancer l'avenir du Chilien.

Alors qu'il veut oublier sa saison 2019-2020, le Barça préparerait une véritable révolution. Après Eric Abidal, Quique Setién et Ivan Rakitic, Arturo Vidal pourrait prendre le large très prochainement. Après deux saisons de bons et loyaux services au FC Barcelone, l'international chilien pourrait faire ses valises et retrouver Antonio Conte du côté de l'Inter. A moins que Lionel Messi n'en décide autrement.

Lionel Messi pourrait bloquer le départ d'Arturo Vidal