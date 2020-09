Foot - Mercato

Mercato : Benfica utilise Messi et Ronaldo... pour fracasser Cavani !

Publié le 5 septembre 2020 à 16h45 par A.C.

Rui Costa, directeur sportif de Benfica, s’est une nouvelle fois exprimé au sujet des négociations avec Edinson Cavani, qui se sont soldées par un échec.

Décidément, l’avenir d’Edinson Cavani n’est pas près de se décanter. Libre depuis son départ du Paris Saint-Germain en juin dernier, l’attaquant de 33 ans est à la recherche d’un nouveau projet, si possible en Europe. Un club semblait déterminé à s’attacher ses services : Benfica. Mais finalement, le club lisboète a lâché l’affaire. La raison ? Un Cavani beaucoup trop gourmand. « De notre côté, les négociations sont closes » a assuré Rui Costa, directeur sportif de Benfica. « Benfica a formulé une offre, la meilleure offre possible, et cela n’augmentera pas. Il n’y a rien d’autre à négocier. Nous sommes allés aussi loin que nous pouvions. De notre côté, le sujet est clos ».

« Cavani voulait 10M€ par an, mais il n’est pas Messi ou Ronaldo ! »