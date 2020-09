Foot - Mercato :

Mercato : Edinson Cavani, entre l’Europe et l’Amérique

Publié le 5 septembre 2020 à 12h30 par Th.B.

Mais de quoi l’avenir d’Edinson Cavani sera fait ? Toujours sans club depuis son départ du PSG, son cas ne semble pas être en passe de se régler bien qu’il disposerait de deux touches en Italie du côté de Turin et de Milan.

Après son transfert avorté à l’Atletico de Madrid en janvier dernier, le clan Edinson Cavani semble avoir nourri une rancoeur auprès de Leonardo qui se serait montré trop gourmand au niveau de l’indemnité de transfert. Finalement, El Matador est allé au bout de son contrat avec le PSG et a choisi de ne pas le prolonger de deux mois pour disputer la fin de la saison avec le PSG. Cependant, depuis son départ le 30 juin dernier, les options se succèdent, mais aucune porte de sortie ne se dessine concrètement. Annoncé à Newcastle dans le cadre du rachat des Magpies ou à Leeds par le propriétaire du club en personne : « Cavani a le profil parfait pour la Premier League. Pour le moment je n’ai pas encore parlé du moindre dossier mercato avec Bielsa, mais nous surveillons la situation de Cavani. Si Bielsa est d’accord, on pourrait faire une tentative ». , Cavani est cependant toujours sans club. En ce qui concerne le Benfica Lisbonne, le club lisboète aurait rompu les négociations selon Record en raison des demandes financières trop importantes d’ El Matador. Les semaines passent et l’avenir d’Edinson Cavani demeure flou…

Direction le Brésil ?

Alors qu’il semble désespérément rechercher un ultime challenge européen du haut de ses 33 ans, Edinson Cavani pourrait prendre la direction du Brésil selon Sebastián Srur. Le journaliste de Radio Continental a assuré vendredi soir sur son compte Twitter qu’un terrain d’entente aurait été convenu entre le clan Cavani et Gremio. Mais que faut-il y penser ? Pas grand chose d’après le club de Porto Alegre. Ayant pris connaissance de cette information, le président Romildo Bolzan Júnior n’a pas tardé de monter au créneau. Pour GHZ , le patron de Gremio a fait passer le message suivant. « Il n'y a rien maintenant et il n’y a jamais rien eu. C'est un sujet dont les supporters ne devraient même pas rêver ! Cavani a des propositions d'une dizaine de clubs européens, qui sont tous supérieurs à ce que n'importe quel club brésilien peut se permettre ». Via son affirmation sur les dizaines de clubs européens à l’affût pour Edinson Cavani, le président de Gremio n’aurait pas tout faux

Entre la Juventus et l’Inter