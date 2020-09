Mercato - Officiel : Ancelotti rafle la mise pour Allan !

Foot - Mercato

Annoncé à de nombreuses reprises du côté du PSG, Allan a finalement rejoint l'Angleterre et Everton. Le club emmené par Carlo Ancelotti a officialisé l'arrivée du milieu brésilien ce samedi matin.

Allan défendra les couleurs d'Everton cette saison. Lors des derniers mois, le milieu brésilien a été lié à plusieurs reprises au PSG. Toutefois, l'ancien du Napoli a finalement rejoint Carlo Ancelotti en Angleterre. Les Toffees ont officialisé la signature d'Allan pour une durée de trois saisons sur leur compte Twitter .

| Morning, Blues! We have completed the signing of @CBF_Futebol international Allan, with the midfielder penning a three-year deal until the end of June 2023. #BemVindoAllan