Mercato - PSG : Les clés de cette opération à 6M€ dévoilées !

Publié le 5 septembre 2020 à 9h45 par A.D. mis à jour le 5 septembre 2020 à 10h38

Très performant lors de son prêt cette saison, Sergio Rico devrait être transféré définitivement au PSG très prochainement. La forte volonté du joueur de rester et son intégration au sein du clan espagnol aurait convaincu Leonardo et la direction parisienne de le rapatrier.

Sergio Rico a fait forte impression au PSG. Prêté lors de la saison 2019-2020, le gardien espagnol a fait le taf lorsque Thomas Tuchel a fait appel à lui. Et sa performance en demi-finale face à Leipzig peut en attester. Pour cette raison, Leonardo aurait décidé de le rapatrier. Comme l'ont indiqué Marca et Le Parisien dernièrement, le directeur sportif du PSG serait sur le point de boucler le transfert de Sergio Rico pour une somme avoisinant les 6M€.

Sergio Rico déterminé à retrouver le PSG ?