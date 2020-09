Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Alcantara tape du poing sur la table pour son avenir !

Publié le 5 septembre 2020 à 19h45 par Th.B.

Annoncé dans le viseur du PSG et surtout sur le départ du Bayern Munich, Thiago Alcantara a tenu à rappeler qu’il était toujours un joueur du club bavarois en soulignant qu’il n’avait jamais ouvertement dit qu’il comptait partir.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le Bayern Munich, Thiago Alcantara (29 ans) pourrait bien être la bonne affaire du mercato estival. En effet, l’international espagnol serait susceptible de quitter le champion d’Europe pour la modique somme de 30M€. Comme le10sport.com vous l’a révélé le 1er août dernier, le PSG songe à recruter le milieu de terrain du Bayern. Néanmoins, le principal intéressé serait plus intéressé par un challenge en Angleterre alors que Liverpool ferait le forcing pour le recruter. Du côté de la direction du Bayern Munich, on s’attend à un départ du joueur. Mais qu’en est-il de la position de Thiago Alcantara ?

« Je n'ai dit à personne que je partais »