Mercato - Barcelone : Suarez prêt à lâcher Messi pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 5 septembre 2020 à 17h30 par La rédaction

Alors qu’il a annoncé qu’il ne souhaitait plus quitter le FC Barcelone, Lionel Messi voit le calme revenir autour de lui. Cependant, l’international argentin serait aujourd’hui impliqué dans le dossier du départ de son grand ami Luis Suarez, toujours en suspens…

La nouvelle avait fait l’effet d’une bombe. Lionel Messi avait fait savoir, via burofax, qu’il souhaitait quitter le FC Barcelone cet été. Une façon de faire pression sur une direction barcelonaise déjà dans la tourmente et pointée du doigt. L’international argentin a finalement pris la décision de rester au Barça, expliquant qu’il ne souhaitait pas aller jusqu’au procès face à son club de cœur. Cependant, l’avenir de son grand ami Luis Suarez ne semble pas s’écrire au Barça. Pas vraiment dans les plans du nouvel entraîneur Ronald Koeman, le buteur uruguayen pourrait quitter les Blaugrana , chose que Messi ne semble pas prêt à accepter…

Messi veut garder Suarez au Barça

Ainsi, comme révélé par Calciomercato.com , Luis Suarez aurait déjà trouvé un accord pour son contrat avec la Juventus. Cependant, il ne reste pas la priorité sur le front de l’attaque, Andrea Pirlo préférant le profil d’Edin Dzeko. Cependant, El Pistolero resterait une piste bien engagée pour les Bianconeri … Jusqu’à l’annonce de Lionel Messi. En effet, maintenant qu’il n’est plus lié à un départ du Barça, l’international argentin pourrait tout faire pour garder son coéquipier et ami en Catalogne. Difficile pour Suarez, qui envisagerait pourtant un départ, de dire non à la Pulga , et il pourrait bien y avoir d’autres rebondissements dans ce dossier durant les prochaines semaines. D’autant que Luis Suarez aurait déjà pris les choses en main pour rejoindre la Juventus cet été…

Mais Suarez veut filer à la Juventus !