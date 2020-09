Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux départs XXL bientôt actés par Ronald Koeman !

Publié le 5 septembre 2020 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il s’est lancé dans un vaste plan de renouvellement de l’effectif du FC Barcelone, Ronald Koeman pourrait prochainement enregistrer les départs de Luis Suarez et d’Arturo Vidal qui prendraient tout deux le chemin de la Serie A.

Après une saison des plus délicates ponctuée par la perte du titre en Liga face au Real Madrid et une humiliation historique en Ligue des Champions contre le Bayern Munich (8-2), les dirigeants du FC Barcelone ont pris la décision de passer un grand coup de balai dans leur effectif. Sous l’égide de son nouvel entraîneur Ronald Koeman, le Barça va donc procéder à un grand plan de renouvellement de son groupe et en y intégrant de nouvelles têtes et en se séparant de certains cadres défaillants ces dernières saisons. Dans cette optique, Ivan Rakitic a d’ores et déjà fait son grand retour au Séville FC cette semaine après six saisons passées dans les rangs du FC Barcelone. Et tout indique que le départ de l’international croate n’était que le premier d’une longue liste puisque Luis Suarez et Arturo Vidal devraient prochainement suivre ses traces en allant voir ailleurs, eux qui ont tout deux été invités par Ronald Koeman à s’entrainer à part avec un phsyio-thérapeute selon ESPN , preuve de leur départ imminent.

Luis Suarez, à la conquête de la péninsule italienne…

Apprécié par l’état-major du PSG basé à Doha comme le10sport.com vous l’avait annoncé, Luis Suarez pourrait prochainement faire faux-bond au club de la capitale française où il aurait pu retrouver Neymar, son coéquipier au FC Barcelone entre 2014 et 2017. Et pour cause, l’international uruguayen est annoncé avec insistance du côté de la Juventus. D’après les informations de MARCA , celui qu’on surnomme El Pistolero aurait d’ores et déjà trouvé avec un accord contractuel avec les Bianconeri pour un engagement de deux ans plus une année en option, le tout assorti d’un salaire net de 10 M€/an. N’entrant pas dans les plans de Ronald Koeman, Luis Suarez parviendrait donc à sortir par la grande porte en se payant le luxe d’évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo après avoir été le coéquipier et ami de Lionel Messi pendant six ans. D’après les informations d’ ESPN , son départ ne serait plus qu’une question de jours, bien qu’il resterait encore à régler les modalités de son départ du FC Barcelone, soit par le biais d’un résiliation de son contrat expirant en 2021 avec une option pour une saison supplémentaire, soit pas un transfert au montant honorifique.

… Arturo Vidal pourrait quant à lui y faire son grand retour !