Mercato - Barcelone : Messi a fixé de grosses exigences à Bartomeu pour rester !

Publié le 5 septembre 2020 à 13h30 par B.C.

Fin du feuilleton. Lionel Messi a annoncé ce vendredi qu'il ne quittera finalement pas le FC Barcelone, faute d'accord avec Josep Maria Bartomeu. Cependant, avant d'accepter de rester, l'Argentin aurait fixé de grosses conditions que le club devra respecter.

Après plus d'une semaine de rumeurs et rebondissements en tout genre, Lionel Messi va finalement rester au FC Barcelone. L'Argentin, prêt à claquer la porte, n'a pas trouvé d'accord avec sa direction pour quitter le club culé. En effet, Lionel Messi souhaitait utiliser la clause présente dans son contrat lui permettant de résilier son bail de manière unilatérale afin de s'engager libre dans un autre club, un scénario rapidement écarté par Josep Maria Bartomeu, qui attendait au moins 700M€ pour sa star, soit le montant de sa clause libératoire. « Je vais rester parce que le président m'a dit que le seul moyen de partir était de payer la clause des 700M€, ce qui est impossible. La seule solution était donc un procès. Je n'irais jamais en procès contre le Barça, car c'est le club que j'aime, qui m'a tout donné depuis mon arrivée, c'est le club de ma vie, j'ai fait ma vie ici, le Barça m'a tout donné et j'ai tout donné, jamais je n’ai songé à aller devant la justice avec le Barça », a expliqué Lionel Messi dans un entretien à Goal ce vendredi.

Bartomeu taclé par Messi

Durant cette interview, Lionel Messi a donné sa vérité de ce feuilleton qui n'aura finalement duré que quelques semaines, et la Pulga n'a pas manqué d'égratigner Josep Maria Bartomeu, qui « n'a pas tenu sa parole » selon lui. « Le président a toujours dit qu'à la fin de la saison, je pouvais décider si je voulais partir ou si je voulais rester et à la fin, il n'a pas tenu sa promesse », indique-t-il. Lionel Messi en a également profité pour critiquer la politique sportive du Barça, pointant là aussi les choix de la présidence : « J'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière ici, en me battant pour des titres. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a plus de projet depuis longtemps. Chaque année, ils font les fiers mais chaque année, on bricole ». Les rapports entre Lionel Messi et Josep Maria Bartomeu s'annoncent donc tendus dans les prochaines semaines, d'autant que l'Argentin aurait mis la pression sur son président.

