Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Suarez et Neymar bientôt réunis ? La réponse !

Publié le 5 septembre 2020 à 15h15 par H.G.

Annoncé avec insistance du côté de la Juventus, Luis Suarez aurait interrompu les discussions avec les autres prétendants alors que le PSG était sur ses traces.

À 33 ans, Luis Suarez n’incarne plus l’avenir du FC Barcelone, et Ronald Koeman semble en être bien conscient. En effet, l’entraineur néerlandais aurait communiqué à l’attaquant uruguayen qu’il n’entrait pas dans ses plans pour la saison 2020/2021, l’enjoignant donc à se trouver un nouveau club. Et tout indique que ce nouveau club sera la Juventus à en croire les dernières informations parues dans la presse, et ce en dépit du fait que le profil de Luis Suarez était apprécié par l’état-major du PSG basé à Doha comme le10sport.com vous l’avait annoncé. Et preuve de l’imminence de son possible départ, celui qu’on surnomme El Pistolero ayant d’ores et déjà trouvé un accord avec les Bianconeri , le natif de Salto aurait décidé d’interrompre les discussions avec ses autres prétendants.

Plus de discussions avec le PSG et les autres !