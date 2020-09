Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ de taille bientôt acté par Leonardo ?

Publié le 5 septembre 2020 à 8h15 par B.C.

Champion du monde en 2018, Alphonse Areola a rapidement été prêté par le PSG suite à l'arrivée de Keylor Navas dans la capitale. Alors que Leonardo négocie le retour de Sergio Rico pour en faire la doublure du Costaricien, cela ne laisserait que peu de doutes pour l'avenir du Français.

Malgré son statut de titi parisien, Alphonse Areola n'a jamais fait l'unanimité dans la capitale, incitant Leonardo à recruter Keylor Navas. Un transfert qui n'a pas arrangé les affaires de l'international français, contraint de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid en prêt. Une année plus tard, le portier de 27 ans se retrouve dans la même situation. Areola n'a plus sa place dans le groupe de Thomas Tuchel, et la volonté de Leonardo de récupérer Sergio Rico lui met un peu plus la pression. De quoi sceller son avenir.

Le retour de Rico pousse un peu plus Areola vers la sortie