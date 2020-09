Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sous pression dans ce dossier XXL !

Publié le 5 septembre 2020 à 7h15 par La rédaction

Alors que le Paris Saint-Germain est toujours à la recherche de renforts pour son entrejeu, l’une des pistes principales du club de la capitale attire les regards de nombreuses écuries...

Toujours aucune recrue à l’actif de Leonardo depuis le début de ce mercato estival si particulier ! Alors que l’intersaison 2020/2021 devait servir de transition pour le Paris Saint-Germain, avec notamment des départs importants, comme ceux d'Edinson Cavani et Thiago Silva, aucun renfort n’a encore été annoncé. Et même si le chantier principal consiste à trouver un successeur à l’ancien capitaine brésilien, parti en fin de contrat, des recrues sont également souhaitées au milieu de terrain par Leonardo. Et l’une des pistes mène à Fabian Ruiz, qui comme nous vous l'avons révélé plaît beaucoup, au sein du PSG.

Fabian Ruiz, un joueur « qui suscite énormément de convoitises »