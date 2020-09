Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Brest, une prolongation en vue pour Thauvin ?

Publié le 5 septembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Malgré sa belle prestation face à Brest dimanche dernier (3-2), Florian Thauvin serait toujours sans nouvelle de sa direction pour une prolongation de contrat à l’OM.

Comme il l’a révélé à plusieurs reprises de par sa propre voix ou son entourage, Florian Thauvin compte bien disputer la Ligue des champions avec l’OM. Cependant, le club phocéen ne lui a pas formulé de proposition afin de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2021. La donne pourrait cependant rapidement changer.

L’OM n’a pas encore bougé, mais…