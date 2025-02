Real Madrid : Nouvelle annonce, grosse surprise pour Mbappé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il vit sa troisième saison sur le banc du Bayer Leverkusen, avec qui il a été sacré champion d’Allemagne la saison dernière, Xabi Alonso est annoncé sur le départ. Sa destination serait déjà connue, puisqu’il serait le grand favori pour devenir le prochain entraîneur du Real Madrid. Toutefois, comme l’a fait savoir Fernando Carro, président du club allemand, il compte sur lui pour la saison prochaine.

Kylian Mbappé évoluera-t-il sous les ordres d’un nouvel entraîneur la saison prochaine ? Bien que Carlo Ancelotti soit sous contrat jusqu'en juin 2026, un changement est évoqué. Depuis maintenant plusieurs semaines, c’est Xabi Alonso qui est annoncé comme le futur entraîneur de la Casa Blanca, dès la saison prochaine. Toutefois, le Bayer Leverkusen, où il a été nommé en octobre 2022, n’a pas abandonné l’idée de conserver son entraîneur.

« Nous pensons avoir des chances de garder Xabi Alonso »

« Nous pensons avoir des chances de garder Xabi Alonso et Florian Wirtz au club au-delà de l'été prochain. Les deux ont des contrats et se sentent à l'aise », confiait récemment Simon Rolfes. Après le directeur sportif du Bayer Leverkusen, c’est le président du club allemand qui a évoqué ce dossier auprès de l’AFP.

« Nous partons du principe qu’il sera l’entraîneur la saison prochaine »

« Nous partons du principe qu’il sera l’entraîneur la saison prochaine », a assuré Fernando Carro vendredi. « Après la saison passée, ça suffit déjà pour une statue », a-t-il ajouté à propos de Xabi Alonso, qui a mené le Bayer Leverkusen au premier titre de champion de son histoire la saison dernière. « Pour nous ce n’était pas un risque. Nous étions assez sûrs, après la première conversation que nous avons eue, qu’il avait des idées claires, et qu’il serait capable de partager ses idées et son expérience pour l’équipe. Avec un tel CV, en ayant gagné quasiment tout, si vous combinez cela avec sa personnalité et ses succès sportifs, ça multiplie, ça accélère. »