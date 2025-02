Mercato - Officiel : L’OM annonce son buteur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dans les dernières heures du mercato hivernal, l'OM avait officialisé la signature d'Amine Gouiri, recruté en provenance du Stade Rennais pour renforcer le secteur offensif du club phocéen. Et samedi, après le carton de son équipe face à l'ASSE, Roberto De Zerbi a clairement annoncé qu'il souhaitait l'installer durablement en tant que buteur et à aucun autre poste.

L'OM a multiplié les pistes au poste de buteur cet hiver afin de compenser la vente d'Elye Wahi (26M€ + bonus à l'Eintracht Francfort), dont les six mois passés au club ont finalement viré au flop. Après avoir exploré plusieurs options, c'est finalement la signature d'Amine Gouiri (24 ans) qui a été officialisée par l'OM en fin de mercato, et l'attaquant algérien a débarqué en provenance du Stade Rennais pour 20M€.

Mercato : L’OM a bouclé un très grand coup !

➡️ https://t.co/mtGDa9J30s pic.twitter.com/kSHw38qS6D — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) February 16, 2025

Gouiri, la polyvalence en attaque

Amine Gouiri, qui a hérité du numéro 9 à l'OM, présente l'avantage de pouvoir évoluer à l'ensemble des postes de l'attaque, mais c'est pourtant en tant que pur attaquant axial que Roberto De Zerbi souhaite l'installer. Il faut dire que l'international algérien cartonne depuis son arrivée, puisqu'il comptabilise déjà 3 passes décisives et 2 buts sous le maillot de l'OM.

« Il faut qu'il se spécialise dans ce poste d'avant-centre »

Interrogé en conférence de presse samedi après le carton de l'OM contre l'ASSE (5-1), De Zerbi a annoncé qu'il souhaitait utiliser Gouiri en tant que buteur, et rien d'autre : « C'est un joueur très, très fort. Il doit penser que c'est un vrai numéro 9. C'est toujours bien de jouer à plusieurs postes, mais j'en ai parlé avec lui et je pense qu'il faut qu'il se spécialise dans ce poste d'avant-centre. Il doit savoir où se trouve toujours le but et vraiment réussir à avoir cette conclusion parfaite. Je pense que quand il réussira à améliorer ces aspects-là, ce sera vraiment un joueur de premier niveau européen, parce que c'est déjà quelqu'un de fondamental pour l'équipe », a clairement indiqué l'entraîneur de l'OM, qui estime donc avoir trouvé son nouveau buteur avec Amine Gouiri.