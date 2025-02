Transfert à l’OM : Il est soulagé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps adversaire d'Amine Gouiri en Ligue 1 ces dernières années, Leonardo Balerdi semble clairement soulagé de pouvoir compter l'attaquant algérien dans son équipe depuis sa signature à l'OM cet hiver. Et le défenseur argentin s'est confié sur son ancienne rivalité avec Gouiri.

L'OM a déboursé pas moins de 20M€ durant le mercato hivernal pour boucler le transfert d'Amine Gouiri (24 ans), qui a débarqué en provenance du Stade Rennais. L'attaquant algérien était jusqu'ici habitué à affronter l'OM, et notamment Leonardo Balerdi, à qui il semble avoir fait beaucoup de mal ces dernières années lorsqu'il portait le maillot de l'OGC Nice et de Rennes.

Balerdi soulagé de ne plus jouer contre Gouiri

Samedi, interrogé en zone mixte après le carton de l'OM contre l'ASSE (5-1) durant lequel Amine Gouiri a inscrit un doublé, Balerdi a même affiché son soulagement d'avoir vu débarquer l'international algérien cet hiver dans son équipe : « On a parlé avec Amine, parce qu'il était toujours contre nous avant, en tant qu'adversaire. On s'est beaucoup battus, mais maintenant c'est le moment de profiter », a confié le défenseur argentin de l'OM.

« Il était dur. Il était méchant »

« Le but que j’ai préféré ? Celui d'Amine Gouiri, le premier but ! Parce qu'il nous l'a déjà fait quand il jouait contre nous, et maintenant, ça fait du bien que ce soit de notre côté. Il était pénible à jouer ? Ouais, ouais... Il était dur. Il était méchant. Mais il m'a dit la même chose de moi, donc c'est équilibré », poursuit Balerdi, qui peut désormais souffler avec le transfert d'Amine Gouiri à l'OM !