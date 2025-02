Mercato : Recrue surprise au PSG, jackpot annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Titularisé face à Toulouse ce samedi soir (1-0), Matvey Safonov pourrait bien enrichir son palmarès au PSG, dès cette saison. Le portier russe est bien parti pour remporter le championnat et reste en course en Coupe de France, mais aussi en Ligue des champions. Il pourrait devenir l'un des joueurs russes les plus titrés à l'étranger.

Recruté pour 20M€ par le PSG, Matvey Safonov demeure une grande fierté par la Russie. Dans son pays d’origine, sa situation est surveillé de près et chacune de ses apparitions est débriefée. Ancien international russe, Alexander Mostovoy a encore salué le risque pris par Safonov l’été dernier.

« Safonov a bien fait de rejoindre le PSG »

« Safonov a bien fait de rejoindre le PSG. Oui, tout le monde comprend que Donnarumma est le joueur numéro un là-bas, mais Matvey n’abandonne pas et essaie de toutes ses forces de devenir un joueur titulaire » a-t-il confié.

Des premiers titres pour Safonov ?

Car rejoindre le PSG c’est aussi la quasi assurance de remporter des titres et d'enrichir son palmarès. « Il remportera très probablement le championnat de France cette saison, ce qui serait un grand exploit pour un footballeur russe. S'il reste plus longtemps au PSG, il gagnera quelques trophées supplémentaires avec cette équipe » a lâché Mostovoy dans des propos rapportés par Sport.ru.